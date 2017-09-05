В Пуэрто-Рико из-за урагана объявили режим чрезвычайного положения

Губернатор американского Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил на острове режим чрезвычайного положения из-за приближающегося к нему урагана «Ирма». Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает телеканал Fox News.

Скорость ветра внутри урагана достигает 130 миль в час (более 200 километров в час). «Ирма» уже усилилась до четвертой категории по пятибалльной шкале.

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В ночь на 26 августа на Техас обрушился ураган «Харви» . Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.

Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. Из-за самого урагана и последовавшего наводнения погибли десятки людей. Стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.

«Харви» оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. В августе 2005 года на территорию страны обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.