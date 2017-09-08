«Хосе» стал втрое опаснее

Движущийся к Карибским островам ураган «Хосе» усилился до третьей категории по пятибалльной шкале, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Указывается, что скорость ветра в эпицентре «Хосе» достигла 195 километров в час. Ранее сообщалось, что этот показатель составляет 120 километров в час.

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«Хосе» возник одновременно с ураганом «Ирма», которому присвоена пятая категория. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 километров в час. Сейчас он движется в сторону американского штата Флорида.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

