Увидевший затмение Солнца метеоролог расплакался в эфире от счастья

Метеоролог с чикагского канала WGN TV Том Скиллинг (Tom Skilling) во время прямого включения с пляжа, где люди собрались для наблюдения за солнечным затмением, внезапно расплакался от переполняющих его эмоций. Фрагмент видео был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала.

Скиллингу предстояло впервые в жизни увидеть затмение. Он растрогался, но в считанные секунды успокоился. Однако когда Великое солнечное затмение совершилось, он дал волю чувствам снова.

— WGN TV News (@WGNNews) 21 августа 2017, 18:58

Пользователи, увидевшие в Twitter отрывки эфира, сказали, что Скиллинг — единственное, что может перебить затмение по впечатлениям. Юзеры признавались телеведущему в любви. «Любите себя так же сильно, как Том Скиллинг любит затмения», — пожелал окружающим один из микроблогеров.

Солнечное затмение, которое в США называют великим, протянулось полосой шириной 113 километров от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в стране наблюдали 99 лет назад.