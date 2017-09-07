Глава Virgin Group спрятался от урагана «Ирма» в винный погреб

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий холдингом Virgin Group, пообещал переждать ураган «Ирма» в бетонном винном погребе, расположенном на принадлежащем ему острове Некер в Атлантическом океане. Об этом сообщается на сайте компании.

Брэнсон отметил, что ему и его друзьям переждать стихию поможет вино.

Погоду на острове миллиардер назвал «жуткой, но прекрасной». Собравшиеся в погребе понадеялись, что ураган обойдет Некер стороной.

«Ирма» сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида. Накануне Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Порывы ветра достигают 295 километров в час.

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В Пуэрто-Рико в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим ЧС. Также ураган ударит по Доминиканской Республике, Гаити и Кубе. Власти Франции приказали жителям своих заморских территорий — островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми — не покидать своих домов. Все общественные здания на островах, включая школы, прекратили работу.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 60 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

Ричард Брэнсон — один из богатейших людей Великобритании, состояние которого Forbes в 2015 году оценивал в 4,8 миллиарда долларов. Является основателем и владельцем многопрофильного холдинга Virgin Group, объединяющего десятки бизнес-направлений от издательства книг до авиаперевозок. Брэнсон известен своими эпатажными поступками и пристрастием к экстремальным видам спорта, а также несколькими мировыми рекордами в мореплавании.

