Чиновникам в США запретили называть изменение климата изменением климата

Чиновникам американского министерства сельского хозяйства запретили использовать в рабочих документах и официальной переписке термин «изменение климата». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полученную ими электронную переписку между министерством и Службой сохранения природных ресурсов.

Так, вместо «изменение климата» следует писать «экстремальные погодные условия», вместо «адаптация к изменению климата» — «устойчивость к экстремальным погодным условиям», а вместо «снизить выбросы парниковых газов» — «нарастить органическую часть почвы».

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В переписке многие сотрудники министерства обеспокоены требованиями и просят выслать им точный список слов и терминов, чтобы пользоваться только утвержденными фразами. Некоторые выражают неудовольствие, желая ставить во главу угла профессионализм, а не предпочтения той или иной администрации.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну. При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении новой сделки на подходящих США условиях. 3 июня постпред Соединенных Штатов при ООН заявила, что президент все-таки верит в реальность изменения климата.