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В сеть утекли интимные фото и видео звезды «Зачарованных»

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Роуз Макгоуэн
Роуз Макгоуэн

Хакеры из группировки Celeb Jihad слили в сеть интимные фотографии и видео американской актрисы Роуз Макгоуэн. Снимки опубликованы на сайте кибервзломщиков.

По словам хакеров, это уже не первый раз, когда откровенные снимки и ролики Макгоуэн оказываются в свободном доступе в сети. «Зачарованная Роуз Макгоуэн в очередной раз порадовала нас», — заявили они.

В середине ноября полиция штата Вирджиния арестовала Макгоуэн за хранение наркотиков. Ордер был выписан еще в начале года: после того, как в забытых вещах на борту одного из самолетов авиакомпании United обнаружили следы запрещенных веществ. По версии следствия, ручная кладь принадлежала Макгоуэн.

Актриса заявила в Twitter в серии постов, что происходящее с ней — это попытка заставить ее замолчать из-за обвинения продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. О его сексуальных домогательствах Макгоуэн заговорила еще в 2016 году, однако не называла имен. Позже The New York Times узнал, что актриса заключила мировое соглашение с Вайнштейном и получила от него 100 тысяч долларов.

Макгоуэн известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по таким фильмам, как «Поколение DOOM», «Крик» и «Грайндхаус».

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