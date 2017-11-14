Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть

Популярный сайт The Fappening, публикующий сливы обнаженных фотографий знаменитостей, выложил снимки немецкой супермодели Хайди Клум.

44-летняя модель снялась для книги известного британского фотографа Ранкина (Rankin). На всех снимках, сделанных в рамках проекта, Клум предстала полностью обнаженной. К примеру, на одной из работ фотограф окружил модель толпой похожих на нее голых девушек.

Судя по отсканированным страницам, в книге представлены десятки фотографий Клум.

Девушка не в первый раз работает с Ранкином: в мае манекенщица поучаствовала в фотосессии именитого фотографа, также будучи абсолютно голой.

В понедельник, 13 ноября, хакеры опубликовали интимную фотографию голливудской актрисы Хлои Морец. Неизвестные уточнили, что на подлинность снимка указывают форма губ, а также татуировки на правом бедре и под левой грудью.