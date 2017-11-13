В сеть слили пикантное фото «Убивашки» Хлои Морец

В сети обнаружили интимный снимок голливудской актрисы Хлои Морец. Фотографии были опубликованы членами хакерской группировки Celeb Jihad.

Помимо снимка, на сайте представлены доказательства того, что на фото действительно запечатлена Морец: подлинность подтверждают форма губ, а также татуировки на правом бедре и под левой грудью.

«Это была тяжелая неделя для Хлои», — отметили злоумышленники, скорее всего, намекая на секс-скандал с комиком Луи Си Кеем: его фильм «Я люблю тебя, папочка», одну из ролей в котором сыграла Морец, отказались распространять в прокате.

В начале ноября в сети обнаружили серию интимных роликов с участием Оксаны Стрельцовой — соведущей YouTube-канала Druzhko Show. Скриншоты и ссылки на видео опубликованы пользователем анонимного имиджборда «Двач».

Хлоя Морец — американская актриса, родившаяся в 1997 году. Получила известность благодаря роли девочки-мстительницы «Убивашки» в супергеройских фильмах «Пипец» и «Пипец 2».