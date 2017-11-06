В сеть слили интимные видео соведущей шоу Сергея Дружко

В сети обнаружили серию интимных роликов с участием Оксаны Стрельцовой — соведущей YouTube-канала Druzhko Show. Скриншоты и ссылки на видео опубликованы пользователем анонимного имиджборда «Двач».

На записях Стрельцова в обществе татуированного мужчины предается плотским утехам под звук колокольчика, обозначающий очередное пожертвование от зрителя. Временами молодые люди прерываются на перекур и общаются с аудиторией вебкам-чата.

Тем не менее, анонимные пользователи обвинили Стрельцову в оказании интимных услуг создателям Druzhko Show, за которые девушка якобы была «выведена на передний план» YouTube-передачи. «Некоторые ролики записывались и выкладывались на специализированные интернет-ресурсы с целью извлечения большей прибыли», — отметил автор публикации.

A post shared by Оксана Стрельцова (@oxanastreltsova) on Nov 5, 2017 at 10:49am PST

Стрельцова впервые появилась на канале Druzhko Show в начале августа. Девушка стала ведущей новой рубрики «Прогноз годноты», но вскоре переквалифицировалась в помощницу лица передачи — Сергея Дружко. В ее Instagram можно обнаружить множество откровенных фотографий и даже видеоролик с заглатыванием банана.



