Дружко и Хованский «вступили в секретную организацию» и «постреляли в Малахова»

Блогеры Юрий Хованский и Сергей Дружко записали совместный клип под названием Men in Blog. Ролик был опубликован на YouTube-канале Хованского и за сутки набрал более миллиона просмотров.

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По сюжету Дружко и Хованский под псевдонимами Агент Х и Агент Д вступают в некую секретную организацию, призванную защищать YouTube от «пришельцев с телевизора», и расстреливают портрет решившего стать блогером Андрея Малахова.

В клипе содержится множество отсылок к творчеству звезд YouTube и фильму «Люди в черном».