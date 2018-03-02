Оказавшуюся на грани банкротства компанию Вайнштейна спасли

Совет директоров кинокомпании Weinstein Co., принадлежавшей продюсеру Харви Вайнштейну, договорился с группой инвесторов о продаже фирмы за 500 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN Money. Сделка должна быть закрыта в течение ближайших недель.

Группу покупателей возглавила Мария Контрерас-Свит, бывшая глава администрации США по работе с малым бизнесом. Договоренности были достигнуты через четыре дня после того, как представители Weinstein Co. заявили, что фирму, скорее всего, ждет банкротство.

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По обговоренному плану, инвесторы приобретут 90-95 процентов активов компании и создадут на этой основе новую фирму. Таким образом, имиджевый ущерб будет ликвидирован.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в конце 2017 года после того, как сразу несколько десятков женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера на протяжении 30 лет.

На волне обвинений в Голливуде начали говорить о других подобных случаях — фигурантами сексуального скандала стали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Дастин Хоффман и другие.

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