Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, поданное в отношении голливудского актера Кевина Спейси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Это уже второе дело против Спейси, которое ведут местные органы. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.

Материалы по теме Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!