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12:07, 22 мая 2025Культура

Кевин Спейси обратился к коллегам после обвинений в домогательствах

Актер Кевин Спейси намекнул, что ему нужна помощь для возвращения на экраны
Ольга Коровина
Кевин Спейси (в центре)

Кевин Спейси (в центре). Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Кевин Спейси намекнул, что ему необходима помощь для возвращения в киноиндустрию. Об этом сообщает TMZ.

Спейси был удостоен почетной награды за достижения в кино и телевидении в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Во время благодарственной речи артист сравнил себя со сценаристом Далтоном Трамбо, также попавшим в черный список Голливуда после скандала. Звезда сериала «Карточный домик» напомнил зрителям, что фамилию Трамбо указали в титрах культового фильма «Спартак» лишь благодаря актеру Кирку Дугласу, который на этом настоял.

«Дуглас пошел на риск, хотя люди из его окружения предупреждали о возможных последствиях, которые могут положить конец его карьере. Людям в кино нужно продолжать это делать, чтобы черный список снова не заполонил индустрию», — заявил со сцены Спейси.

Известно, что в 1960-х Далтон Трамбо был «отменен» из-за его прокоммунистических взглядов. Ему не дали «Оскар» за фильмы «Храбрец» и «Римские каникулы», хотя сценарии картин были удостоены престижной премии. Лишь в 1990-х, когда сценариста не стало, ему официально присудили награду Американской киноакадемии.

В 2023 году лондонский суд присяжных оправдал Спейси, обвиненного в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда артист являлся художественным руководителем театра Old Vic. Сам знаменитый актер отрицал свою вину.

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