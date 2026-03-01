Реклама

Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

Fars: Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и США по территории исламской республики, сообщает агентство Fars.

По его информации, среди погибших оказались дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило об обнаружении тела Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что аятолла Хаменеи погиб. Политик заявил, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.

