Глава разведки Ирана Голамрез Резаян погиб в результате ударов США и Израиля

Стало известно о гибели главы разведки Ирана Голамреза Резаяна в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Nour News.

«В результате вчерашних атак врага руководитель организации разведки сил правопорядка погиб смертью мученика», — говорится в заявлении агентства.

Ранее в Израиле сообщили подробности гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Известно, что он был убит на рабочем месте в своей резиденции и в момент убийства находился при исполнении служебных обязанностей.