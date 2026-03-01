Реклама

12:19, 1 марта 2026

Стало известно о гибели главы разведки Ирана

Глава разведки Ирана Голамрез Резаян погиб в результате ударов США и Израиля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Стало известно о гибели главы разведки Ирана Голамреза Резаяна в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Nour News.

«В результате вчерашних атак врага руководитель организации разведки сил правопорядка погиб смертью мученика», — говорится в заявлении агентства.

Ранее в Израиле сообщили подробности гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Известно, что он был убит на рабочем месте в своей резиденции и в момент убийства находился при исполнении служебных обязанностей.

