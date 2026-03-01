Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 1 марта 2026Мир

В Израиле сообщили подробности гибели Хаменеи

Кац сообщил, что Хаменеи был убит первым ударом в ходе операции «Рев льва»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит на первом этапе операции «Рев льва», сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

«Тиран Хаменеи был ликвидирован в ходе первого удара операции "Рев льва", а вместе с ним и другие высокопоставленные фигуры в оплоте иранских террористов», — написал он, отметив, что справедливость восторжествовала, и оси зла был нанесен смертельный удар.

Кац также поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию страны.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили подробности гибели Хаменеи

    Иран подтвердил гибель министра обороны и главы Генштаба

    Подозреваемому в подрыве автомобиля российского предпринимателя предъявили обвинение

    Обязанности убитого Хаменеи возьмут на себя три человека

    В Иране заявили о желании Израиля и США разграбить страну

    Волонтер погибла в результате атаки ВСУ в Запорожской области

    Иран назвал цели для ударов на Ближнем Востоке

    Овечкин забросил две шайбы и обновил рекорд НХЛ

    В Дубае прогремели новые взрывы

    Застрявшим в Дубае российским туристам оказали помощь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok