В Израиле сообщили подробности гибели Хаменеи

Кац сообщил, что Хаменеи был убит первым ударом в ходе операции «Рев льва»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит на первом этапе операции «Рев льва», сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

«Тиран Хаменеи был ликвидирован в ходе первого удара операции "Рев льва", а вместе с ним и другие высокопоставленные фигуры в оплоте иранских террористов», — написал он, отметив, что справедливость восторжествовала, и оси зла был нанесен смертельный удар.

Кац также поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию страны.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей.

