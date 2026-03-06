Мировые цены на нефть устремились к максимумам за два года

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $87 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти, стремясь к обновлению двухгодичных максимумов. Впервые с начала июля 2024 года стоимость барреля марки Brent превысила 87 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель, достигавший на максимуме 87,64 доллара, прибавлял 1,94 процента, до 87,07 доллара.

Цены продолжают расти на фоне фактической остановки поставок через Ормузский пролив, контролируемый Ираном, где за сутки не прошел не один нефтяной танкер.

Американский президент Дональд Трамп, который ранее на этой неделе обещал наладить страхование поставок углеводородов по доступным ценам и обеспечить при необходимости их военно-морское сопровождение, теперь заявляет, что его не беспокоит начавшийся в США рост цен на бензин. По словам главы Соединенных Штатов, которого процитировало агентство Reuters, именно военная операция на Ближнем Востоке является сейчас приоритетом, а цены «очень быстро упадут, когда все закончится». «Если и вырастут, пусть растут, это куда важнее, чем небольшой рост цен на бензин», — сказал также Трамп, имея ввиду военную операцию против Ирана.