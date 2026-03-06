Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 6 марта 2026Экономика

Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

UnHerd призвал ЕС снять санкции с России для выживания из-за войны в Иране
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет UnHerd.

В публикации говорится, что война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей.

«И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента», — пишет UnHerd.

Ранее законодатель от популистского движения «5 звезд» Арнальдо Ломути заявил, что Италии следует ввести санкции против Соединенных Штатов Америки и предоставить пакет военной помощи Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    В ЦБ ответили на вопрос о необходимых жертвах

    Один из крупнейших производителей газа сделал мрачный прогноз

    Страны Европы отказались бесплатно вызволять граждан с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok