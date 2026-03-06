Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

UnHerd призвал ЕС снять санкции с России для выживания из-за войны в Иране

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет UnHerd.

В публикации говорится, что война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей.

«И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента», — пишет UnHerd.

Ранее законодатель от популистского движения «5 звезд» Арнальдо Ломути заявил, что Италии следует ввести санкции против Соединенных Штатов Америки и предоставить пакет военной помощи Ирану.