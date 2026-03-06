Реклама

В Италии призвали ввести санкции против США

Виктория Кондратьева
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Италии следует ввести санкции против Соединенных Штатов Америки и предоставить пакет военной помощи Ирану. Об этом заявил законодатель от популистского движения «5 звезд» Арнальдо Ломути, сообщает Politico.

Законодатель язвительно заметил, что Риму следует дистанцироваться от США и Израиля, а также потребовал ввести санкции против США.

В свою очередь Анджело Бонелли из Зелено-левого альянса обвинил правительство Италии в покорности президенту США Дональду Трампу и отметил, что это втягивает Италию в войну.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что оставил семью в Дубае, и что она «понимает его выбор».

