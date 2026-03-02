Реклама

05:43, 2 марта 2026

Министр обороны Италии сбежал из обстреливаемого Дубая и бросил семью

Министр обороны Италии Крозетто сбежал из обстреливаемого Дубая и бросил семью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, при этом оставив в ОАЭ свою семью. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов», — сообщил глава Минобороны Италии.

Он отметил, что оставил семью в Дубае, и что она «понимает его выбор».

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал находящийся под обстрелами Дубай безопаснее Европы. По его словам, учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы.

