00:07, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Дуров назвал обстреливаемый Дубай безопаснее Европы

Дуров заявил, что находящийся под обстрелами Дубай безопаснее Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал находящийся под обстрелами Дубай безопаснее Европы. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, неделю назад ему пришлось вернуться в Европу из ОАЭ, из-за чего он не только «пропускает бесплатные фейерверки», но и подвергает себя большей опасности.

«Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы. С нетерпением жду возвращения», — написал он.

Ранее сообщалось, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов.

