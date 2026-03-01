Дуров назвал обстреливаемый Дубай безопаснее Европы

Дуров заявил, что находящийся под обстрелами Дубай безопаснее Европы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал находящийся под обстрелами Дубай безопаснее Европы. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, неделю назад ему пришлось вернуться в Европу из ОАЭ, из-за чего он не только «пропускает бесплатные фейерверки», но и подвергает себя большей опасности.

«Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы. С нетерпением жду возвращения», — написал он.

Ранее сообщалось, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов.