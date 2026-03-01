Россиян начали выселять из отелей Дубая

АТОР: Отели Дубая выселяют туристов после окончания оплаченного срока проживания

Отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Об этом со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает ТАСС.

Вице-президент организации Артур Мурадян отметил, что российские туроператоры занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов, когда остаться на месте нет возможности. Если же путешественник приехал самостоятельно, то ему приходится самому решать вопрос с проживанием и свободные номера.

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению проживания туристов. Информации по готовящимся аналогичным мерам в Шардже и Дубае нет.

До этого в АТОР рассказали, что отели Дубая подняли цены на фоне остановки авиасообщения в регионе из-за начала операций Израиля и США против Ирана.

Ранее генконсульство России в Дубае призвало россиян отказаться от попыток покинуть ОАЭ по суше, так как погранпереходы на границах с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно.

За последние два дня Иран, по данным Минобороны ОАЭ, запустил в их сторону 165 баллистических ракет и 541 беспилотник. Пройти систему ПВО смогли только несколько десятков дронов.