Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:45, 1 марта 2026Путешествия

Россиян призвали отказаться от попыток покинуть ОАЭ по суше

Генконсульство РФ в Дубае: Погранпереходы на границах ОАЭ могут быть нестабильны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Генконсульство России в Дубае призвало россиян отказаться от попыток покинуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по суше. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сухопутные пограничные переходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно.

«Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае. Отслеживайте указания официальных представительств МИД России в указанных странах», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что авиарейсы на данный момент невозможны из-за закрытого в ОАЭ и соседних странах неба.

Ранее 1 марта сообщалось, что иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, эвакуация из воздушной гавани попала на видео.

В феврале МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ сохраняют за собой законное право реагировать на нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аятолла объявил джихад против США и Израиля

    В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

    Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

    В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

    В Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями

    Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

    На российских танках появилась новая защита от дронов

    В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для ударов по Ирану

    Северная Корея назвала незаконными удары США и Израиля по Ирану

    Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok