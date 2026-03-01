При атаке Ирана на ОАЭ погибли три человека

Минобороны ОАЭ сообщило об отсутствии пострадавших россиян при атаке Ирана

В результате массированного удара Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) погибли три человека, приехавшие из Пакистана, Непала и Бангладеш, пострадали еще 58 человек. Об этом в социальной сети X сообщило Минобороны страны.

Россиян среди пострадавших нет. Помимо подданных ОАЭ, легкие ранения получили граждане Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

При атаке Тегеран использовал 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены, а 13 упали в море, и две крылатые ракеты, также сбитые. Кроме того, в сторону ОАЭ был направлен 541 беспилотник, из которых перехватить и уничтожить удалось 506, а 35 упали на территорию страны.

Атаки на ОАЭ продолжаются второй день. Отдельно в воскресенье, 1 марта, силы противовоздушной обороны ОАЭ нейтрализовали 20 баллистических ракет, восемь из которых упали в море, и две крылатые ракеты. Из 332 запущенных Ираном беспилотников удалось сбить 311.

Ранее генконсульство России в Дубае призвало россиян, находящихся в стране, отказаться от попыток покинуть ОАЭ по суше, поскольку пограничные переходы на границах с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно. При этом все авиарейсы отменены на неопределенный срок из-за закрытого в ОАЭ и соседних странах неба.