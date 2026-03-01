Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 1 марта 2026Мир

При атаке Ирана на ОАЭ погибли три человека

Минобороны ОАЭ сообщило об отсутствии пострадавших россиян при атаке Ирана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fatima Shbair / AP

В результате массированного удара Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) погибли три человека, приехавшие из Пакистана, Непала и Бангладеш, пострадали еще 58 человек. Об этом в социальной сети X сообщило Минобороны страны.

Россиян среди пострадавших нет. Помимо подданных ОАЭ, легкие ранения получили граждане Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

При атаке Тегеран использовал 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены, а 13 упали в море, и две крылатые ракеты, также сбитые. Кроме того, в сторону ОАЭ был направлен 541 беспилотник, из которых перехватить и уничтожить удалось 506, а 35 упали на территорию страны.

Атаки на ОАЭ продолжаются второй день. Отдельно в воскресенье, 1 марта, силы противовоздушной обороны ОАЭ нейтрализовали 20 баллистических ракет, восемь из которых упали в море, и две крылатые ракеты. Из 332 запущенных Ираном беспилотников удалось сбить 311.

Ранее генконсульство России в Дубае призвало россиян, находящихся в стране, отказаться от попыток покинуть ОАЭ по суше, поскольку пограничные переходы на границах с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно. При этом все авиарейсы отменены на неопределенный срок из-за закрытого в ОАЭ и соседних странах неба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    В МИД заявили о возмущении Москвы из-за смерти Хаменеи

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния

    В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

    Названы последствия объявления шиитским богословом джихада против США и Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok