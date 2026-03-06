США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

Бессент: Минфин США разрешил Индии закупать нефть РФ с танкеров в море

Министерство финансов США выдало 30-дневную лицензию, позволяющую Индии приобретать российскую нефть, которая уже находится в морских танкерах. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

По словам министра, решение принято для поддержания стабильности мирового энергетического рынка на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Временное послабление позволит увеличить предложение сырья, пока ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной.

При этом глава Минфина США подчеркнул, что мера носит краткосрочный характер и распространяется исключительно на сырье, которое уже загружено в танкеры и находится в море. В ведомстве считают, что это ограничение не позволит России получить существенную финансовую выгоду от таких сделок.

Индия возобновила закупки, не дожидаясь разрешения США

По сведениям агентства Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали покупать российскую нефть по спотовым контрактам, чтобы компенсировать перебои поставок, возникших из-за военных действий с Ираном. По оценкам агентства, срочные закупки миллионов баррелей связаны с тем, что Индия уязвима к таким шокам, как иранский конфликт — до 40 процентов импорта нефти проходит через Ормузский пролив, а имеющихся запасов хватает только на 25 дней.

«После месяцев давления США Индия в январе сократила закупки из РФ, что помогло избежать 25-процентных тарифов и заключить промежуточную торговую сделку. Теперь госкомпании IOC, BPCL, HPCL и MRPL ведут переговоры с трейдерами; по данным источников, уже куплено примерно 20 миллионов баррелей с поставкой в марте — начале апреля», — говорится в публикации.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков отметил, что закупки Индией российской нефти стали «неприятным сюрпризом» для Вашингтона. «Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — указал законотворец.

Рост цен на нефть резко усилился

На фоне ближневосточного конфликта стоимость нефти эталонной марки Brent 5 марта подскакивала до 85 долларов за баррель, вплотную приближаясь к максимуму за год. Российская нефть Urals на фоне роста мировых цен достигла максимальных с октября 2025 года 53 долларов за бочку.

Цены толкает вверх сохраняющаяся неопределенность относительно возможности ближневосточных поставщиков экспортировать углеводороды на фоне фактического перекрытия Ормузского пролива Ираном и сообщениях об атаках на танкеры в водах Персидского залива. Все это говорит о том, что как и отмечали представители судоходной отрасли, заявления президента США Дональда Трампа о доступном страховании и военно-морском сопровождении судоходства сейчас не способны стабилизировать ситуацию.

Заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов счел вполне реальной перспективу роста цен на нефть до 200 долларов за баррель. При этом, добавил он, если на мировом рынке сложится реальный дефицит углеводородов, то и 200 долларов будет казаться «крайне привлекательной ценой».