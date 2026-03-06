Пушков заявил о фатальной ошибке США в санкционной войне с Россией

Пушков: США подорвали свои же нефтяные санкции против России

Индия вновь увеличивает закупки российской нефти — это является «неприятным сюрпризом» для Вашингтона. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — отметил он.

5 марта Иран опроверг блокировку Ормузского пролива.

В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкционная война против России началась еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, но диалог между Москвой и Вашингтоном все равно сохранялся.