Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 6 марта 2026Мир

Пушков заявил о фатальной ошибке США в санкционной войне с Россией

Пушков: США подорвали свои же нефтяные санкции против России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Индия вновь увеличивает закупки российской нефти — это является «неприятным сюрпризом» для Вашингтона. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — отметил он.

5 марта Иран опроверг блокировку Ормузского пролива.

В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкционная война против России началась еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, но диалог между Москвой и Вашингтоном все равно сохранялся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Известный художник и автор скульптуры «Рука-стул» ушел из жизни

    Пушков заявил о фатальной ошибке США в санкционной войне с Россией

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok