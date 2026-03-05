Реклама

19:18, 5 марта 2026

Иран опроверг блокировку Ормузского пролива

Постпредство Ирана: Сообщения о блокировке Ормузского пролива безосновательны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сообщения о том, что Иран якобы перекрыл Ормузский пролив, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Ирана при ООН.

«Утверждение о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив безосновательно и абсурдно. Иран остается приверженным международному праву и свободе мореплавания», — сказано в сообщении.

По заявлению иранского постпредства, именно США угрожают свободе мореплавания в проливе.

Ранее заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрыл полностью Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам.

