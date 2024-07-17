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20:56, 17 июля 2024Мир

Лавров напомнил о начале санкционной войны против России при Трампе

Лавров: санкционная война началась при Трампе, но диалог с США сохранялся
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Санкционная война против России началась еще при экс-президенте США Дональде Трампе, но диалог между Москвой и Вашингтоном все равно сохранялся. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Еще раз напомню, что в период администрации [Дональда] Трампа, несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был и это в любом случае полезно», — рассказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что Россия будет готова работать с любым американским президентом в зависимости от выбора народа страны.

Ранее Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН спросил у постпреда США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Таким образом он прокомментировал ее слова при обсуждении конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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