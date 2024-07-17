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20:48, 17 июля 2024Мир

Лавров раскрыл полезность участия России в Совбезе ООН

Лавров: многие страны в Совбезе ООН разделяют подходы России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Многие страны в Совете Безопасности (СБ) ООН разделяют подходы России и председательство Москвы оказалось плодотворным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы едва ли ожидали, что по большинству вопросов удастся договориться, учитывая, какое напряжение сейчас наблюдается на международной арене, как развиваются отношения между коллективным Западом и мировым большинством. Но тем не менее, хотя мы не питали больших иллюзий, я считаю, это был очень полезный разговор», — рассказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Россия будет способствовать развитию дальнейших дискуссий в рамках многосторонних площадок. Помимо ООН глава российского ведомства также назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и «Большую двадцатку» (G20).

Ранее Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН спросил у постпреда США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Таким образом он прокомментировал ее слова при обсуждении конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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