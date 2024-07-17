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20:13, 17 июля 2024Мир

Лавров послал постпреда США в другую комнату

Лавров в ООН спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН спросил у постпреда США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — спросил российский министр.

Ранее активисты ворвались на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку и попытались сорвать выступление Лаврова.

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      Глеб Бажуткин
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