Лавров послал постпреда США в другую комнату

Лавров в ООН спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой

Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН спросил у постпреда США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — спросил российский министр.

Ранее активисты ворвались на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку и попытались сорвать выступление Лаврова.