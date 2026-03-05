Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 5 марта 2026Экономика

Раскрыта выгода одной угрозы Ирана для России

Эксперт Фролов: Перспектива роста цен на нефть до $200 за баррель вполне реальна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов счел вполне реальной перспективу роста цен на нефть до 200 долларов за баррель. В беседе с «Ридусом» он отметил, что такое развитие событий выглядит многообещающе для экономики России.

С предупреждением о росте цен на нефть выступил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари. Он пригрозил, что из-за закрытия Ормузского пролива стоимость может подскочить с 80 до 200 долларов.

Фролов допустил, что с учетом инфляции цены могут достигнуть заявленного иранцами показателя. Эксперт напомнил, что они уже приближались к данному уровню перед экономическим кризисом 2008 года. «Если на мировом рынке будет реальный дефицит углеводородов, 200 долларов будет казаться крайне привлекательной ценой», — отметил он.

Заместитель директора Национального института энергетики также указал, что Россия — один из главных конкурентов стран Персидского залива на нефтегазовом рынке. Таким образом, продолжил он мысль, на фоне ближневосточного конфликта ее экономические показатели могут несколько улучшиться.

«Второй по величине собираемый налог в нашей стране — налог на добычу полезных ископаемых. Его размер во многом зависит от выраженной в рублях трехмесячной цены нефти марок Urals и ESPO. Кроме налога, увеличится выручка российских предприятий нефтегазовой отрасли. Поставки "Газпрома" в Европу с текущими котировками в II квартале 2026 года будут идти по очень выгодным ценам, компенсируя снижение 2025 года», — заключил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал несколько иное мнение. Он счел, что цена на нефть из-за полного закрытия Ормузского пролива Ираном будет расти постепенно и не превысит 150 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне СВО

    Операция США против Ирана озадачила Пентагон

    Суд решил судьбу бывшего замкомандующего ЛенВО по делу о миллионных взятках

    ЕС задумал помочь восстановить «Дружбу»

    Украинский командир назвал бесполезным опыт Украины на Ближнем Востоке

    Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России

    В Иране опубликовали видео ракетного удара по Израилю

    Обнаружен простой способ восстановить печень даже при циррозе

    Названа главная ошибка США в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok