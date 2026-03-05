Раскрыта выгода одной угрозы Ирана для России

Эксперт Фролов: Перспектива роста цен на нефть до $200 за баррель вполне реальна

Заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов счел вполне реальной перспективу роста цен на нефть до 200 долларов за баррель. В беседе с «Ридусом» он отметил, что такое развитие событий выглядит многообещающе для экономики России.

С предупреждением о росте цен на нефть выступил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари. Он пригрозил, что из-за закрытия Ормузского пролива стоимость может подскочить с 80 до 200 долларов.

Фролов допустил, что с учетом инфляции цены могут достигнуть заявленного иранцами показателя. Эксперт напомнил, что они уже приближались к данному уровню перед экономическим кризисом 2008 года. «Если на мировом рынке будет реальный дефицит углеводородов, 200 долларов будет казаться крайне привлекательной ценой», — отметил он.

Заместитель директора Национального института энергетики также указал, что Россия — один из главных конкурентов стран Персидского залива на нефтегазовом рынке. Таким образом, продолжил он мысль, на фоне ближневосточного конфликта ее экономические показатели могут несколько улучшиться.

«Второй по величине собираемый налог в нашей стране — налог на добычу полезных ископаемых. Его размер во многом зависит от выраженной в рублях трехмесячной цены нефти марок Urals и ESPO. Кроме налога, увеличится выручка российских предприятий нефтегазовой отрасли. Поставки "Газпрома" в Европу с текущими котировками в II квартале 2026 года будут идти по очень выгодным ценам, компенсируя снижение 2025 года», — заключил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал несколько иное мнение. Он счел, что цена на нефть из-за полного закрытия Ормузского пролива Ираном будет расти постепенно и не превысит 150 долларов за баррель.