22:45, 3 марта 2026Мир

Иран пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель

КСИР: Цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ормузского пролива
Марина Совина
Фото: Pixabay

Иран пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель. Как заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари, это произойдет из-за закрытия Ормузского пролива для судоходства. Его слова приводит агентство ISNA.

«Мы закрыли Ормузский пролив. Сейчас цена на нефть превысила 80 долларов и скоро достигнет 200 долларов», — подчеркнул офицер.

Он добавил, что США жизненно зависят от нефти и страдают из-за долгов и внутренних проблем на фоне ее подорожания.

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

