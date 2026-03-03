Иран пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель

КСИР: Цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ормузского пролива

Иран пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель. Как заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари, это произойдет из-за закрытия Ормузского пролива для судоходства. Его слова приводит агентство ISNA.

«Мы закрыли Ормузский пролив. Сейчас цена на нефть превысила 80 долларов и скоро достигнет 200 долларов», — подчеркнул офицер.

Он добавил, что США жизненно зависят от нефти и страдают из-за долгов и внутренних проблем на фоне ее подорожания.

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

