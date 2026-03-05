Реклама

Экономика
05:01, 5 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на нефть после полного закрытия Ормузского пролива Ираном

Аналитик Юшков: Цена нефти из-за Ормузского пролива не превысит 150 долларов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Цена на нефть из-за полного закрытия Ормузского пролива Ираном будет расти постепенно и не превысит 150 долларов за баррель, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Будущее стоимости энергоресурса он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Джабари заявил, что Иран полностью перекрыл Ормузский пролив для судоходства и скоро цена на нефть достигнет 200 долларов.

Стоимость энергоресурса до сих пор не превысила и 100 долларов за баррель, так как в субботу, когда начались боевые действия, биржи были закрыты, и не последовала психологическая реакция рынка, объяснил аналитик.

Кроме того, сдерживающим фактором является то, что довольно много нефти было накоплено на танкерах, в том числе российской, потому что в начале января цены, наоборот, были низкими, и трейдеры не спешили ее продавать, ожидая роста цен, добавил Юшков.

«Они готовы были дождаться и апреля, когда начнется автомобильный сезон, потребление и цена пойдет вверх. Было выгоднее платить за ее хранение, чем продать дешево. Поэтому сейчас очень активно проедаются именно эти объемы нефти, хранившиеся на танкерах и у побережья Китая, и у побережья Индии в Азии, поэтому это для нас тоже хорошо», — высказался он.

Также Международное энергетическое агентство (МЭА) объявила, что страны организации будут делится друг с другом стратегическими запасами, указал собеседник «Ленты.ру». Поэтому цена не достигла сверхвысоких отметок и не достигнет, убежден он. Однако, по словам эксперта, постепенно запасы уменьшатся, и дефицит будет нарастать.

Когда цена медленно растет, рынок подстроится. Потребление будет сокращаться навстречу, как только она будет 100-110 долларов, и мы 150 долларов и больше не увидим, потому что потребление успеет сократиться

Игорь Юшкованалитик

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

