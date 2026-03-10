На Западе заявили о возвращении России на мировой рынок нефти

Unherd: Операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти

Операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти, пишет британский портал Unherd.

Как отметило издание, высокие цены на нефть уже вынудили Вашингтон отменить нефтяные санкции против России.

«Президент РФ Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле», — говорится в статье.

Как указали западные журналисты, сегодня российская нефть стала наиболее востребованной на мировом рынке. По их словам, особенно это связано с возникшим дефицитом из-за событий на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о планах США смягчить антироссийские санкции.