РИА Новости: Россия обеспечила 63 % потребностей Казахстана в импорте шоколада

По итогам прошлого года Россия с большим отрывом от ближайших преследователей оказалась крупнейшим поставщиком шоколада в Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За 12 месяцев Россия обеспечила в общей сложности 63 процента всех потребностей Казахстана в импорте этого вида лакомства. На второй строчке с большим отставанием оказалась Украина, доля которой составила 11 процентов. Тройку крупнейших поставщиков замкнула Чехия (6 процентов).

В целом за отчетный период экспорт российского шоколада в Казахстан увеличился на 58 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. В денежном выражении совокупная стоимость поставок составила рекордные 334,5 миллиона долларов. Столь высоких значений не фиксировалось за всю современную историю двусторонней торговли.

Главными импортерами российского лакомства в 2025 года остались страны СНГ. Помимо Казахстана, в число лидеров вошли Белоруссия и Узбекистан. В целом в федеральном центре «Агроэкспорт» прогнозировали рекордный экспорт шоколада из России по итогам 2025 года.