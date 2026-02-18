Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 18 февраля 2026Экономика

Россия оказалась главным поставщиком одного лакомства в постсоветскую страну

РИА Новости: Россия обеспечила 63 % потребностей Казахстана в импорте шоколада
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам прошлого года Россия с большим отрывом от ближайших преследователей оказалась крупнейшим поставщиком шоколада в Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За 12 месяцев Россия обеспечила в общей сложности 63 процента всех потребностей Казахстана в импорте этого вида лакомства. На второй строчке с большим отставанием оказалась Украина, доля которой составила 11 процентов. Тройку крупнейших поставщиков замкнула Чехия (6 процентов).

В целом за отчетный период экспорт российского шоколада в Казахстан увеличился на 58 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. В денежном выражении совокупная стоимость поставок составила рекордные 334,5 миллиона долларов. Столь высоких значений не фиксировалось за всю современную историю двусторонней торговли.

Главными импортерами российского лакомства в 2025 года остались страны СНГ. Помимо Казахстана, в число лидеров вошли Белоруссия и Узбекистан. В целом в федеральном центре «Агроэкспорт» прогнозировали рекордный экспорт шоколада из России по итогам 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    В Госдуме пообещали подарить смартфоны лишенным их на Олимпиаде российским спортсменам

    Нестандартное применение «Герани» попало на видео

    Появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft

    Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО

    Обманувшую экс-жен известных российских футболистов «королеву ставок» приговорили

    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

    МИД России прокомментировал заявления Запада об отравлении Навального

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok