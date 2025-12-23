Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 23 декабря 2025Экономика

Анонсирован рекорд России по экспорту шоколада

Агроэкспорт: Поставки шоколада из РФ идут на рекорд, обгоняя показатели 2021-го
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экспорт шоколада из России может оказаться в 2025 году рекордным — по итогам девяти месяцев показатель в стоимостном выражении превышает на 10 процентов уровни 2021 года, когда был зафиксирован прежний исторический максимум в 864 миллиона долларов. Достижение анонсировал федеральный центр «Агроэкспорт».

В целом в январе-сентябре поставки за рубеж этого вида отечественной продукции составили 151 тысячу тонн или 629 миллионов долларов, также прибавляя 10 процентов.

Крупнейшими импортерами шоколада из РФ по-прежнему являются страны СНГ — Казахстан (192 миллиона долларов), Белоруссия (123 миллиона долларов) и Узбекистан (68 миллионов долларов). При этом за те же девять месяцев закупки нарастили даже в США — на 12 процентов, до 1,9 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что объем товарооборота России со странами СНГ достиг в январе-октябре почти 90 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok