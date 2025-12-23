Анонсирован рекорд России по экспорту шоколада

Агроэкспорт: Поставки шоколада из РФ идут на рекорд, обгоняя показатели 2021-го

Экспорт шоколада из России может оказаться в 2025 году рекордным — по итогам девяти месяцев показатель в стоимостном выражении превышает на 10 процентов уровни 2021 года, когда был зафиксирован прежний исторический максимум в 864 миллиона долларов. Достижение анонсировал федеральный центр «Агроэкспорт».

В целом в январе-сентябре поставки за рубеж этого вида отечественной продукции составили 151 тысячу тонн или 629 миллионов долларов, также прибавляя 10 процентов.

Крупнейшими импортерами шоколада из РФ по-прежнему являются страны СНГ — Казахстан (192 миллиона долларов), Белоруссия (123 миллиона долларов) и Узбекистан (68 миллионов долларов). При этом за те же девять месяцев закупки нарастили даже в США — на 12 процентов, до 1,9 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что объем товарооборота России со странами СНГ достиг в январе-октябре почти 90 миллиардов долларов.