Экономика
15:00, 22 декабря 2025Экономика

Путин сделал заявление о товарообороте России и стран СНГ

Объем торговли России со странами СНГ за 10 месяцев достиг почти $90 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Объем торговли России с государствами Содружества Независимых Государств (СНГ) достиг в январе-октябре 2025 года почти 90 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками Содружества», — сказал президент на неформальном саммите СНГ.

Товарооборот России и стран СНГ вырос в 2022-2024 годах на 35 процентов. О рывке, сделанном показателем, рассказал на прошлой неделе глава профильного департамента Минэкономразвития Алексей Михайлов, по словам которого экспорт увеличился на 20,6 процента, а импорт — более чем на 64 процента.

Как отмечал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, члены Содружества сейчас «строят собственный суверенитет, но прагматично признают роль России как центра экономического тяготения», от которого зависит их благополучие, в том числе связанное с доступом к рынку страны, и именно с этих позиций выстраиваются взаимоотношения с ними в экономической сфере.

