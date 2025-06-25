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15:00, 25 июня 2025Экономика

Роль России в экономике стран СНГ оценили

Оверчук: Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ значительно превышают уровни Европы
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Страны СНГ в настоящее время «строят собственный суверенитет, но прагматично признают роль России как центра экономического тяготения», от которого зависит их благополучие, в том числе связанное с доступом к российскому рынку. Такую оценку озвучил в Госдуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук, которого цитирует ТАСС.

«Именно с этих позиций мы выстраиваем наши взаимоотношения в экономической сфере», — сказал зампред правительства.

Он также напомнил, что темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ значительно превышают европейские показатели, отметив, что порядочные и честные с собой политики из постсоветстких государств «отстаивают интересы своих стран, отлично понимая, какое значение в современном мире имеют цифры 4,6 процента и 0,8 процента».

Ранее доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко назвал точкой отсчета процесса распада «западоцентричной модели» мира экономический кризис 2008 года. Он объяснил, что в «вытолкнутой» из нее России сейчас поняли, что стране не обязательно интегрироваться во всю глобальную экономику, поскольку существуют регионы, где ее интересы имеют особое значение. К ним, по словам экономиста, в частности, относятся государства постсоветского пространства.

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