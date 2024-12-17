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12:20, 17 декабря 2024Экономика

Рост экономики в странах СНГ оценили

Постпред России: ВВП стран СНГ вырос в 2024 году на 4,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

ВВП стран СНГ вырос в 2024 году на 4,7 процента, несмотря на санкции против России и Белоруссии, а также угрозы вторичных ограничений в отношении других государств-участников. Об этом со ссылкой на постпреда РФ при Содружестве Андрея Грозова сообщает ТАСС.

По словам российского представителя, существенный экономический рост удалось продемонстрировать, несмотря на давление, оказываемое извне. Грозов также отметил, что товарооборот России со странами СНГ в текущем году достиг 83 миллиардов долларов, а 85 процентов расчетов за торговые операции между ними проводится в национальных валютах.

В российском Центробанке оценивали рост экономики страны по итогам года более чем 4 процента. При этом по итогам третьего квартала она прибавляла в годовом выражении только 3,2 процента против 4,1 процента во втором. По итогам октября-декабря регулятор прогнозирует рост ВВП в пределах 2-3 процентов.

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