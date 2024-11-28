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15:26, 28 ноября 2024Экономика

ЦБ оценил перспективы российской экономики

Советник главы ЦБ Тремасов: ВВП РФ может вырасти более чем на 4 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут превысить верхнюю планку прогноза Центробанка (ЦБ) в 4 процента. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что официальный прогноз ЦБ по росту российского ВВП на этот год составляет 3,5-4 процента. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по итогам 2023 года национальный валовый продукт увеличился на 3,6 процента. Тремасов допускает, что в 2024-м динамика может оказаться выше. «Пока идем ближе к верхней границе прогнозного диапазона. И я думаю, что по этому году рост у нас будет тоже 4 плюс», — резюмировал советник главы ЦБ.

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Ранее Тремасов не стал исключать сценарий, при котором совет директоров российского регулятора поднимет ключевую ставку по итогам декабрьского заседания. В конце октября руководство ЦБ подняло планку сразу на 200 базисных пунктов, до рекордного 21 процента годовых. Свое решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления на экономику РФ.

Советник главы ЦБ считает, что к концу декабря темпы роста потребительских цен в России могут вплотную приблизиться к верхней границе обновленного прогноза в 8,5 процента. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в стране по состоянию на 25 ноября достигла отметки в 8,78 процента. В случае превышения прогнозного диапазона в 8-8,5 процента руководство ЦБ может в очередной раз ужесточить свою денежно-кредитную политику. Однако к настоящему времени регулятор еще не определился с окончательным решением по этому вопросу, заключил Тремасов.

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