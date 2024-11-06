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16:35, 6 ноября 2024Экономика

ЦБ сообщил о резком замедлении роста российской экономики

ЦБ: ВВП России вырос на 3,2 процента по итогам третьего квартала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала российская экономика выросла на 3,2 процента в годовом выражении. О резком замедлении темпа роста ВВП РФ сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, во втором квартале темпы роста российской экономики оценивались в 4,1 процента, а в первом — на уровне 5,4 процента. Таким образом, по итогам июля-сентября увеличение ВВП РФ замедлилось на 0,9 процентного пункта (п.п.) к уровню апреля-июня и на 2,2 п.п. в сравнении с показателем января-марта.

В регуляторе ожидают, что в четвертом квартале 2024 года подобная динамика сохранится. В ЦБ прогнозируют, что по итогам октября-декабря российская экономика вырастет на 2-3 процента в годовом выражении. При этом в конце следующего года темпы роста замедлятся до 0,5-1,5 процента.

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В ЦБ объяснили подобную динамику рядом факторов. В качестве одной из главных причин замедления темпов роста российской экономики регулятор назвал «нарастание ограничений на стороне предложения». Это обстоятельство вызвано в первую очередь сохраняющейся в стране острой нехваткой квалифицированных работников, а также исчерпанием доступности свободных производственных мощностей. Кроме того, на ситуацию продолжает оказывать давление «появление узких мест в логистике».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственным способом нарастить производительность труда для российских предприятий в среднесрочной перспективе станет повышение эффективности работы действующих сотрудников. Она подчеркнула, что в критической ситуации из-за недостатка свободных мощностей оказались ряд ключевых отраслей российской экономики, в том числе сектор машиностроения. В этой сфере, отметила Набиуллина, к настоящему времени почти не осталось в свободном доступе даже устаревшего оборудования.

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