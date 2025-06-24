Доктор экономических наук назвал точку отсчета крушения «западоцентричной модели» мира

Экономист Ткаченко: РФ необязательно интегрироваться во всю глобальную экономику

Точкой отсчета процесса распада «западоцентричной модели» мира стал экономический кризис 2008 года, а ускорились соответствующие процессы после пандемии коронавируса в начале 2020-х. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

«Мировое большинство в течение многих десятилетий было довольно ситуацией, когда западные страны оказывали финансовую или технологическую помощь, и за это разрешали поставлять их товары на рынки развитых стран. Да, это все было несправедливо, это была не помощь, а коррупция, это не способствовало развитию этих государств, но эта модель существовала десятилетиями», — объяснил экономист.

Описывая место России в этих процессах, специалист отметил, что страну «вытолкнули из этого западоцентричного мира геоэкономики, и мы сейчас, осознав наши интересы, понимаем, что нам необязательно интегрироваться во всю глобальную экономику», поскольку существуют регионы, где интересы РФ имеют особое значение. В их числе Ткаченко назвал страны БРИКС, ШОС, а также государства постсоветского пространства, с которыми будет выстраиваться система, в которой «западоцентричным интересам не будет места».

По данным МВФ, на которые ссылалось РИА Новости, доля стран БРИКС в мировой экономике составила 36,8 процента, а доля стран G7 — 28,86 процента. Ранее президент Индонезии, ставшей в 2025 году участником сообщества, в которое входят Китай, Индия, Россия, Бразилия и ряд других незападных государств, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, сообщил об отказе страны делать выбор между утопическим социализмом и приводящим к неравенству капитализмом. По словам Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика, хотя в Юго-Восточной Азии многие совершают ошибку, следуя «в фарватере самых крупных, самых мощных сил».