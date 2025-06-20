На ПМЭФ рассказали о неработающем социализме

Президент Индонезии: Социализм — это утопия, а капитализм ведет к неравенству

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, президент Индонезии Прабово Субианто рассказал, почему в стране не хотят выбирать между социализмом и капитализмом. По словам политика, которого цитирует корреспондент «Ленты.ру», чистый социализм не работает, являясь утопией, а капитализм в таком же виде приводит к неравенству.

«Наш путь — посередине», — резюмировал глава крупного азиатского государства. Он также отметил, что у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика, хотя в Юго-Восточной Азии многие совершают ошибку, следуя «в фарватере самых крупных, самых мощных сил».

Субианто обратил внимание, что, хотя Индонезия богата природными ресурсами, «эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа»

С 1 января страна стала участником БРИКС. По итогам состоявшихся накануне переговоров президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что членство Джакарты в объединении будет иметь «высокую добавленную стоимость» для его развития, а само государство является одним из главных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большими перспективами двустороннего сотрудничества.