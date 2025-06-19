Путин поприветствовал нового участника БРИКС

Путин: Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС и всячески способствовала этому

Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС и всячески способствовала ее полноправному членству в объединении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права», — сказал российский лидер по итогам переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

Путин подчеркнул, что членство Джакарты в объединении будет иметь «высокую добавленную стоимость» для его развития. По словам президента, Индонезия является одним из главных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большими перспективами двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

Ранее стало известно, что Путин получил приглашение на саммит лидеров «Большой двадцатки», который состоится в ноябре в южноафриканском Йоханнесбурге.