Путин получил приглашение на саммит G20

МИД: Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Йоханнесбурге, ЮАР. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам», — сказал он.

Дипломат пояснил, что приглашение соответствует принятой в G20 процедуре. По его словам, решение об уровне делегации России на предстоящем саммите будет принимать лично президент.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не примут участия в саммите «Большой двадцатки» в ЮАР ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств. Он объяснил данное решение противоречиями между Вашингтоном и Преторией, а также несогласием американской стороны с предложенной повесткой саммита.