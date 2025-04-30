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08:33, 30 апреля 2025Экономика

В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

РИА Новости: Разрыв между БРИКС и G7 в мировом ВВП достиг 7,94 процентных пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

По итогам прошлого года доля стран БРИКС в мировой экономике составила 36,8 процента, а доля стран G7 — 28,86 процента. Об этом со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) и собственные расчеты сообщает РИА Новости.

Как указывается в материале, такой разрыв достиг максимума за все время, годом ранее он составлял 6,9 процентных пункта.

Различный характер организаций, а также увеличение числа участников БРИКС не позволяет однозначно интерпретировать тенденцию. В прошлом году к Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, что само по себе увеличило ВВП.

При этом, в отличие от «Большой семерки», БРИКС является большей частью дискуссионным клубом и площадкой для встреч, что не подразумевает согласованной позиции и совместных действий, в том числе в политической и экономической плоскости.

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