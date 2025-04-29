Доля России в мировой экономике выросла до максимума с 2021 года

РИА Новости: Доля РФ в мировой экономике выросла до 3,54 процента в 2024 году

По итогам 2024 года доля России в структуре мировой экономики выросла до максимума с 2021-го и достигла отметки в 3,54 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

В своем анализе организация использовала первую оценку ВВП России за 2024 год. Сейчас доступна вторая. Согласно последней, российская экономика, рассчитанная по паритету покупательной способности, в прошлом году увеличилась до 6,94 триллиона долларов. В 2023-м показатель составлял 6,48 триллиона. Таким образом, за 12 месяцев прирост достиг 460 миллиардов.

В итоге вклад России в мировую экономику в 2024 году вырос на 0,05 процентного пункта (п.п.) в сравнении с показателем за 2023-й. Достигнутый результат оказался максимальным за последние несколько лет. Больше он был в 2021 году, когда доля РФ в структуре глобального ВВП оценивалась в 3,64 процента. С 2014-го показатель увеличился на 0,15 п.п.

Лидером по этому показателю оказался Китай, нарастивший в прошлом году свою долю в структуре мировой экономики до 19,45 процента. На втором месте расположились США с результатом в 14,88 процента, а Индия замкнула топ-3 (8 процентов). В пятерку лидеров также вошли Япония и Германия (3,33 и 3,06 процента соответственно).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о рекордном в истории росте российской экономики. По итогам 2024 года, отметил он, номинальный размер национального ВВП увеличился до 200 триллионов рублей. Подобной динамики во многом удалось добиться благодаря заметному росту обрабатывающей промышленности. В результате, заявил глава правительства, Россия закрепилась в четверке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.