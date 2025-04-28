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14:50, 28 апреля 2025Экономика

Мишустин сравнил скорость роста экономик России и Запада

Мишустин: Экономика России опередила Запад по темпам роста
Кирилл Луцюк

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Темпы роста российской экономики оказались выше, чем у развитых западных стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Как отметил глава правительства, в РФ рост ВВП превышает четыре процента, а сама страна находится в четверке крупнейших экономик мира. По словам премьер-министра, опыт санкционного противостояния показал, что для достижения победы следует опираться лишь на собственные силы.

Мишустин также подчеркнул, что в мире усиливается протекционизм, а торговые войны ведутся все активнее. Кроме того, нарастает санкционное давление. Против России, например, ввели около 30 тысяч санкций. Однако ее экономика выстояла и продолжила расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за январь-февраль 2025 года российский ВВП вырос на 1,9 процента. Особенно внушительные темпы показала обрабатывающая промышленность. Там за два месяца рост составил плюс пять процентов.

По прогнозам, в 2025 году ВВП России вырастет на 1,6 процента, а в 2026 году — на 1,7 процента. В 2027 году аналитики ждут двухпроцентного роста.

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