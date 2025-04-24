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15:35, 24 апреля 2025Экономика

Путин оценил рост российской экономики

Путин: За январь-февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

За первые два месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,9 процента в годовом выражении. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировала «Российская газета».

Глава государства обратил внимание на более активный рост обрабатывающей промышленности, которая показала за январь-февраль плюс 5 процентов.

В 2025 году динамика ВВП окажется ниже, чем в прошлом, но, как подчеркнул Путин, к этому и стремились.

Ранее аналитики спрогнозировали, что в 2027 году прирост российского ВВП к 2021 году составит 12,5 процента. Также они ухудшили на 0,1 процентного пункта прогнозы относительно роста ВВП в 2025 и 2026 годах. В этом году, по их мнению, ВВП покажет рост в 1,6 процента, а в следующем — в 1,7 процента.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей замедление российской экономики назвали свершившимся фактом и предсказали нулевой рост.

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