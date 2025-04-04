Экономике России предсказали нулевой рост

Шохин: Экономика России начала переходить к нулевому росту

Замедление российской экономики стало свершившимся фактом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что по итогам 2024 года рост составил 4,1 процента. В январе речь шла уже о трех процентах, а в феврале соответствующий показатель достиг 1-0,8 процента. Таким образом, как полагает Шохин, страна «уходит» в нулевой рост.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте ВВП до 200 триллионов рублей в номинальном выражении. Кроме того, он сказал, что темпы роста российской экономики второй год вдвое превышают среднемировые и почти в шесть раз европейские.

В свою очередь, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшили прогноз роста российского ВВП в 2025 году с 1,1 процента до 1,3 процента.